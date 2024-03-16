هيئة الإيرادات الكينية تواجه تحقيقا بشأن الحمل واختبارات نقص المناعة البشرية للمجندين

يحقق أعضاء البرلمان الكيني، في التوظيف الأخير للعاملين في مجال الإيرادات الضريبية، بعد أن تبين أن بعض المتقدمين تم رفضهم بعد إجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والحمل.

وقالت هيئة الإيرادات الكينية، إنها استبعدت 133 متقدما للوظائف بعد أن أجروا الاختبارات العام الماضي.

وكان من المقرر أن يخضعوا لتدريب شبه عسكري لإعدادهم لأدوارهم كمنفذين لتحصيل الضرائب.

يحظر القانون الكيني التمييز في التوظيف على أساس الحالة الصحية.

وصدمت أنباء خضوع المجندين لفحوص طبية النواب وأغضبتهم بشكل واضح عندما تم الكشف عنها في جلسة برلمانية يوم الخميس.

قال النائب عن مانديرا ويست آدن حاجي، لكبار مسؤولي KRA، "ليس هناك شك في أن انتهاكا صارخا للحقوق قد ارتكب في عملية التجنيد"، الذي يرأس لجنة التماسك الوطني وتكافؤ الفرص، فقط تقبل أنك انتهكت بشكل صارخ أكثر من 20 مادة من الدستور والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان".

ودافع عن الاختبارات مفوض الضرائب المحلية في إقليم كردستان ريسباه سيميو ، الذي قال إن قوات الدفاع الكينية (KDF) ، التي أجرت تدريبا شبه عسكري على 1,406 من مساعدي خدمة الإيرادات (RSAs) "تخضع دائما المجندين لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز واختبارات الحمل".

وأوضحت سيميو: "لدى RSA بعد للتدريب شبه العسكري ، والذي يتطلب اللياقة البدنية وحماية الحياة أثناء التدريب، كان هذا النهج يرتكز تماما على الصحة والسلامة لهذه المجموعة من الأشخاص للمساعدة في الحفاظ على الاستعداد للتدريب وتقليل المخاطر على المجندين المحتملين."

وأشار المفوض العام لإقليم كردستان همفري واتانغا للجنة إن النتائج ال 133 سرية ونفى التمييز ضد الأشخاص على أساس إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

ومع ذلك ، طالب النواب بمعرفة سبب رفض الباحثين عن عمل بالنظر إلى أن القانون يحظر التمييز في التوظيف على أساس الحالة الصحية.

رفض المشرعون تفسير مسؤولي الإيرادات ، قائلين إنه ليس كل تدريب شبه عسكري يتطلب اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية. كما شككوا في دور الجيش في التجنيد.

وتعهد النواب بفتح تحقيق شامل.

"هذه المسألة تحتاج إلى وقت ، ولكن قبل ذلك ، يجب على KRA أن تشرح لماذا لا يجب علينا إجبارهم على توظيف 133 بأثر فوري" ، قال النائب عن Kasipul Ong'ondo Were.

ودعا النائب عن شمال تيسو أوكو كاونيا إلى "إجراء تحقيق متعمق في عمليات إقليم كردستان حتى تكون قراراتنا ومقترحاتنا مثالا للمنظمات الأخرى".

ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من إلغاء المحكمة العليا توظيف جميع عمال الإيرادات البالغ عددهم 1,406 على أساس أنه كان منحازا لصالح مجتمعين.

وقضت المحكمة بأن التجنيد غير دستوري لأنها اختارت غالبية المجندين من الجماعات العرقية للرئيس ونائب الرئيس.

وقضت المحكمة بأن تفسير KRA بأن هناك عددا أكبر من الطلبات من المجتمعين لم تدعمه الإحصاءات.

ويعد التوظيف جزءا من جهود الحكومة لزيادة تحصيل الإيرادات والتخلص من المتهربين من الضرائب.