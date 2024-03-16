ماجدة خيرالله تفتح النار على مصطفي أبو سريع بسبب "العتاولة" والجمهور: ممثل موهوب

أثارت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، حالة من الجدل بعد أن هاجمت الفنان الشاب مصطفي أبو سريع، بسبب دوره في مسلسل "العتاولة" الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، بطولة النجم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمره.

ماجدة خيرالله تهاجم مصطفي أبو سريع بسبب العتاولة

هاجمت الناقدة ماجدة خيرالله، الفنان الشاب مصطفي أبو سريع بعد عرض حلقات مسلسل العتاولة، وكتبت عبر حسابها الرسمي عبر موقع فيسبوك قائلة :" ياجماعه اللي بيعمله (مصطفي ابو سريع) لاعلاقه له البته بفن التمثيل ، هو احنا جري لنا ايه؟ هو اي جنان او تهريج يبقي تمثيل ؟راجع تاريخ الفن المصري محصلش الكلام ده ، في اسوأ عصور الفن".

وأضافت ماجدة خير الله :" كل اللي عملوا ادوار المجنون او المتخلف او السفيه محدش فيهم وصل لكده، المبالغه الحركيه في الاداء تصلح لمهرجي السيرك ولو ان هذا الاسلوب تطور مع كثير من مضحكي السيرك في العالم، لايليق ان نعتبره فنا لمجرد انه صاخب ، بالنسبه لرتابة الآخرين".

ماجدة خيرالله

جمهور السوشيال ميديا يدافعون عن مصطفي أبو سريع

دافع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الفنان مصطفي أبو سريع، بعد أن هاجمته الناقدة ماجدة خيرالله بسبب دوره في مسلسل العتاوله، حيث قالت متابعة عبر فيسبوك، "والله ممثل شاطر جدا تشوفه تضحك تلقائيا طيب ودمه خفيف وحب الناس كلها ليه يكفي،وكده كده رأيك ميهمهوش ولا يهمنا كفاية ان كل الناس بتحبه".

وأضاف أخر، "بس هو عنده قبول شديد بالنسبة لناس كتير في مسرح مصر . ممكن مش بياخد سكريبتات كويسة"، وقال أخر "انا شايف انه بيضحك و دي حاجة قليلة دلوقتي ف كل مشهد بيطلع بيضحك و دي حاجة نادرة جدا دلوقتي الحلو انه ليه مشاهد جد و دراما و برضو بيكون مبدع الاهم انه منصنعش منه محمد سعد جديد بيضيع ف شخصية وحيدة بس هو كممثل شاطر و يجي منه"، "أ. ماجدة حضرتك أستاذة كبيرة وطول عمرى متابعك وبأحترم رأيك وبأتعلم منه..بس لأول مرة أختلف مع حضرتك..مصطفى أبو سريع ممثل شاطر ومجتهد جدااوعنده قبول وحضور كبير وممكن يكون بالنسبة لحضرتك مش موفق فى الدور دة..لكن مصطفى له أدوار تانية كتير ناجحة ومهمة..كل التقدير والأحترام والمحبة لحضرتك".