في يومها الثاني.. 7أصوات ندية تسمو بأرواح المتابعين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

تنافس 7 متسابقين، في اليوم الثاني لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم “27” ، التي تقام فعالياتها بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، وسط أجواء إيمانية وأصوات ندية ممتزجة بروحانية الشهر الكريم.

وحضر جمهور غفير يتقدمه أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورعاة المسابقة؛ الفعاليات القرآنية منصتين لتلاوة آيات الذكر الحكيم من المتسابقين: حميد شاكيل من البرتغال، وأبوكر عبد الرازق من طاجكستان، ويوسف السيد عبد المعطي من مصر، وشعيب شرف الدين من الهند، وجمال علمي من الدنمارك، وعبد الله عيسى من تايلاند، وأسد الله بادالو من أستراليا.

وقام الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بتكريم رعاة اليوم الثاني، كلاً من النيابة العامة بدبي وتسلم درع التكريم المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي، المحامي العام الأول بالنيابة العامة بدبي وتكريم مجموعة فلورا للفنادق وتسلم درع التكريم حسن في كي المدير التنفيذي للمجموعة، في حين قدم المستشار صلاح بوفروشة درع النيابة العامة تكريماً لجائزة دبي تسلمها الدكتور سعيد حارب.

وأشاد المستشار صلاح بوفروشة المحامي العام الأول بدبي بالنجاح الكبير المتواصل لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم وحرص النيابة العامة على رعاية فعاليات المسابقة كشركاء استراتيجيين ومن أوائل المشاركين في الرعاية للجائزة، وشكر اللجنة المنظمة للجائزة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحة وأعضاء اللجنة على جهودهم المباركة والمتميزة التي حققت نجاح كافة مسابقات الجائزة القرآنية المحلية والدولية وبفضل الله تعالى ورعاية ودعم راعي ومؤسس الجائزة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وعبر رضوان جدوت السفير الأسترالي لدى دولة الإمارات، عن سعادته بحضور فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، لمؤازرة متسابق بلاده في أحد أفضل المسابقات القرآنية التي ينتظرها المسلمون في شهر رمضان ويحرص كل حافظ للقرآن على المشاركة فيها وهو شرف لكل حافظ للقرآن، مضيفاً “نحن في أستراليا نرشح أفضل المتسابقين من الحفظة لهذه المسابقة، ونشكر اللجنة المنظمة على حسن الاستقبال والرعاية والاهتمام والنجاح الذي حقق الانتشار الكبير للمسابقة في أنحاء العالم”.

ونوهت سيره كاثرين ديلا كروز كانتو، ملحق القنصلية الفلبينية بدبي، بمستوى مسابقة دبي الدولية للقرآن، وتشكر اللجنة المنظمة لحسن التنظيم والاستقبال والرعاية للمتسابقين، وأن بلادها تشارك في المسابقة منذ بداياتها سنوياً وتتخير أفضل حفظة القرآن لتمثيل بلادها والمشاركة المشرفة وأنهم فخورون بحضور فعاليات المسابقة لمؤازرة متسابق بلادهم، وأن المسابقة تساهم في التعارف بين المتسابقين والعلاقات الطيبة بينهم.