500 وجبة إفطار صائم يوميًا بالوادي الجديد

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحملة "إفطار صائم" التي تتبناها جمعية مصر الخير بالتعاون مع الجمعية الشرعية على مدار الشهر الكريم.

والتي تستهدف إعداد ٥٠٠ وجبة غذائية متكاملة يوميًا للتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والوافدين، مُثمنًا جهود التعاون الصادقة مع مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأسر المستحقة وتوفير المعيشة اللائقة لهم.

وأوضح الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه يتم تجهيز الوجبات يوميًا حيث يتم توزيع ٢٥٠ وجبة للأسر الأولى بالرعاية بمنازلهم، و٢٥٠ وجبة يتم تقديمها في خيمة رمضانية بحديقة السلام تستهدف الأسر والطلاب الوافدين.

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