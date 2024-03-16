مسلسل الحشاشين الحلفة5| حسن الصباح يخطط لاغتيال الخليفة العباسي

شهدت الحلقة الـ5 من مسلسل الحشاشين مقابلة حسن الصباح للمرة الأولى لملك شاه، وذلك بصحبة فتحي عبد الوهاب - نظام الملك - وهي المقابلة التي تسببت فى حرج كبير للأخير من قبل حسن الصباح. وذلك بعدما أثنى ملك شاه على مجهود حسن الصباح وولائه للدولة، ثم طلب من نظام الملك تلخيص دواوين الدولة كلها فى مجلد صغير الأمر الذى أكد نظام الملك صعوبته، ليرد حسن الصباح ويقاطع نظام الملك بقولك: "أستطيع فعل ذلك، وهو ما أحرج نظام الملك ووضعه فى موقف لا يحسد عليه للمرة الأولى أمام الملك".

إسناد حسن الصباح مهمة جديدة لأتباعه، ممثلة فى اغتيال خليفة المسلمين العباسى أثناء زيارته لأصفهان، وذلك فى الوقت التى تستعد فيه المدينة لاستقبال الخليفة بخطة موضوعة من قبل نظام الملك فى تأمين موكب الخليفة فى تلك الزيارة التاريخية.

وتصارع الجميع على السلطة ونشر دعواتهم، لا يزال عمر الخيام (نيقولا معوض) يبحث عن حريته وعدم الانتماء لأي سلطة أو توجه ديني، لكن طريقة الحياة التي اختارها تدمر حياته العاطفية.

كريم عبد العزيز



فبعد أن فاز بقلب الجارية التي أعجبه صوت غنائها، لم تحتمل هذه الجارية حياة الخيام الزاهدة في كل شيء، مما أدى إلى أن قامت بالرحيل عنه

فى إثارتها مع إحساس نظام الملك بعدم الارتياح لهدوء حسن الصباح وطاعته للأوامر بسلاسة، وهو ما جعله يراقبه.

مراقبة حسن الصباح لم تجد أى نفع، وإنما تفاجأ نظام الملك أن حسن الصباح يراقب من يراقبه وعلى علم به.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.