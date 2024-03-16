مسلسل صلة رحم الحلقة السادسة ..أسماء أبو اليزيد توافق على عملية "تأجير الرحم"

شهد مسلسل صلة رحم الحلقة السادسة، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عاني، تصاعدًا بأحداثه، بعدما وافقت (حنان) تأجير رحمها مقابل مبلغ مالي ضخم .

دارت أحداث مسلسل صلة رحم الحلقة السادسة، حول ضغوطات واجهتها (حنان) - أسماء أبو اليزيد، بعد علم طليقها بمكان منزلها، وبعدما رفضت طلب (حسام) - إياد نصار، لانها تعتقد أنها تغضب ربنا، ولكنها أعادت النظر في الموضوع ووافقت على عملية تأجير رحمها .

وتتابع أحداث مسلسل صلة رحم الحلقة السادسة، بكابوس يراود حنان، والتي تحلم أن طليقها ينوي قتلها في المنام، وتفيق من نومها وتتحدث مع صديقتها وتخبرها أنها لن تذهب إلى المنزل مرة أخرى بسبب طليقها (فرج) وبعدما علم مكانها.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم، يعرض يوميًا في تمام الحادية عشرة مساءً على شاشة Mbc مصر.

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" حول صراعات عائلية، حيث تقدم يسرا شخصية ليلى، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم، للفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

كواليس مسلسل صلة رحم

طرحت MBC مصر البرومو الدعائي لمسلسل "صلة رحم"، بطولة النجم إياد نصار، والمقرر عرضه على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان 2024 عبر شاشتها، وعلى منصة "شاهد".

وكانت الفنانة هبة عبد الغني، شاركت جمهورها ومتابعيها صورة من كواليس مسلسل صلة رحم، بطولة إياد نصار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام: وعقبت عليها، قائلة: مسلسل صلة رحم.. رمضان 2024، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وديكور محمد فخري، ومخرج منفذ كريم مدحت، ومنتج فني عمرو حنفي، ومدير تصوير محمود عطا الله، وإخراج تامر نادي”.

كشفت هبة عبدالغني عن البوستر الرسمي لشخصيته "هالة" التي تجسدها خلال السياق الدرامى لأحداث مسلسل "حدوتة منسية"، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه، قائلة: "كذب المنجمون ولو صدقوا.. تعالوا نشوف "هالة" هتعمل ايه في أحداث حدوتة منسية إن شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير على cbc الساعة ٨ م بطولة الأستاذة سوسن بدر ومجموعة كبيرة جدًا من الأخوات والأصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم".

وتابعت: "عايزة أشكر محمد علي وسامي أمين وريهام عاصم وكاتيا وفاطمة ومها مصطفى ومحمد أمين ومحمود وفرح وميريت وتفاحة، وأستاذ محيي، اللي ساعدني أكون بالشكل ده وساعدني أقدم لكم الشخصية الجديدة الغريبة دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطوا".