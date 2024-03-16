رجال سلة الأهلي يخسر أمام سبورتنج في بطولة الدوري

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز سبورتنج بنتيجة 92-82.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق الجزيرة بنتيجة 100-87 ضمن منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 67-52.

قدم الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل مميز تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.