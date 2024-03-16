إبراهيم صلاح: جوميز أمامه مهمة تصحيح المسار في فترة التوقف

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز أمامه مهمة تصحيح المسار في فترة التوقف الدولي.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "يجب على جوميز أن يقوم بتصحيح الأخطاء الدفاعية لأن الفريق يُعاني من هذا الأمر خاصة في مباراة الجونة الأخيرة وعلى إثرها استقبلنا 3 أهداف".

وأضاف: "نحتاج إلى تحقيق الفوز في المباريات المقبلة من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الدوري لأن مركزنا الحالي لا يليق بنادي الزمالك على الإطلاق".

وأوضح: "يجب على لاعبي الزمالك أن يصالحوا الجماهير بالحصول على بطولة الكونفدرالية هذا الموسم".