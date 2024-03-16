سون يقود تشكيل توتنهام المتوقع أمام فولهام بالبريميرليج

يستعد فريق توتنهام الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويبحث توتنهام عن الفوز خلال مواجهة فولهام، في المباراة التي يتوقعها العديد من عشاق كرة القدم الإنجليزية أن تكون مثيرة وحماسية.



تشكيل توتنهام المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو - ميكي- روميرو - اودوجيو.

خط وسط الملعب: سار - بيسوما- ماديسون.

في خط الهجوم: جونسون – سون هيونج مين - كولوسيفسكي.

موعد مباراة فولهام وتوتنهام والقنوات الناقلة

يطلق حكم مواجهة فولهام أمام توتنهام صافرته في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب كرافن كوتيج معقل فولهام.

بينما تُنقل موقعة فولهام أمام توتنهام عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي طيلة السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن فولهام يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الخامس برصيد 53 نقطة.