"محارب" يكشف اسرار اللجان الالكترونية للسوشيال ميديا

اثار هاشتاج محارب بلطجي، الذي اطلقه العزازي ويقوم بدوره ماجد المصري مناقشة ازمة السوشيال الميديا، وتأثيرها المدمر علي حياة بعض الافراد من تحويل الابرياء والمظلومين الي بلطجية عن طريق اللجان الإلكترونية للسوشيال ميديا.

ويعد مسلسل محارب، العمل الدرامي الاول الذي يحاكي الدراما بالواقع.



مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تماماً.

ويشار إلى أن تعرض قناة CBC مسلسل محارب، للنجم حسن الرداد فى تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.