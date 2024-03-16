شئون الحرمين تهيئ منظومة متكاملة من الخدمات الدينية لراحة ضيوف الرحمن

هيأت رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدى وزائرى الحرمين، من خلال إثراء التجربة الدينية للمصلين والمعتمرين، الذين يوفدون للمسجد الحرام لأداء المناسك وسط منظومة من الخدمات الدينية المتكاملة لقاصدى وزائرى الحرمين، التى تعين قاصدى بيت الله الحرام على أداء مناسكهم فى أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.

وأكد عبدالله الصولى، المشرف على شئون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد برئاسة الشئون الدينية، أن خطط رئاسة الشئون الدينية لموسم رمضان لهذا العام ماضية وفق المستهدفات المخطط لها، خصوصا فى جوانب محورية خدمة الضيف، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين، وتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدى المسجد الحرام.

من جهته أوضح الدكتور محمد الخضيرى، وكيل رئيس الشئون الدينية بالمسجد النبوى، أن خطة وكالة المسجد النبوى لشهر رمضان تقوم على الحوكمة والعمل المؤسسى المقنن، وهى تسير وفق المنطلقات المرسومة لها، مؤكدًا حرص الرئاسة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح فى منظومة العمل؛ لإنجاح موسم شهر رمضان المبارك، وتحقيق التميز والجودة، فى إطار مستهدفات رئاسة الشئون الدينية، ولتمكين المعتمرين من أداء العبادات فى بيئة دينية خاشعة، فضلا عن استثمار التقنيات والتطبيقات الذكية؛ لإثراء تجربة الزائرين الدينية، وتعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين، والبرامج العلمية والتوجيهية وحِلقات القرآن، وبيان المسائل الشرعية فى شهر رمضان الكريم؛ ترسيخا لرسالة الحرمين الشريفين الوسطية، تكريسا لمنهج التسامح والاعتدال الدينى.