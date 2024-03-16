حذيفى الإسماعيلية يبهر المصلين بصوته في التراويح

تابعت عدسة بوابة الوفد الاكترونية ، بث صلاة الترويح ، مساء اليوم الجمعة من مسجد أبوبكر بالمجمع الإسلامي بالشارع التجارى اقدم مساجد الإسماعيلية بحى الشيخ زايد ، لصلاة التراويح، من المسجد، التي أم فيها الشيخ أشرف ندا وخطيب المسجد الواقع في نطاق شارع الشيخ زايد، وسط مدينة الإسماعيلية، المصلين، بحضور أعداد كبيرة من أهالي الإسماعيلية وحى زايد المتاخم لديوان المحافظة، الذين اكتظ بهم المسجد الذي يعد من أكبر مساجد المدينة.

وكأن الحرم النبوي قيثارة السماء فى صلاة التراويح بمجمع أبوبكر الإسلامي بالإسماعيلية بحضور فضيلة الشيخ أشرف ندا صاحب الصوت المتميز والذى يقارب بصمة صوت " الشيخ الحزيفى " أمام مسجد الحرم.

ونقلت كاميرا الوفد ، جانب من أداء أعداد كبيرة من المواطنين الصلاة داخل المسجد، كما صلى عدد كبير من المصلين في لساحة الخارجية للمسجد، إضافة إلى مصلى السيدات الملحق بالمسجد، وسط أجواء رمضانية روحانية، مع تلاوة القرآن بصوت خاشع وعذب من إمام مسجد ابوبكر ، الذي يختم جزء من القرآن في صلاة التراويح يومياً، ليتمكن من ختم القرآن كاملاً عند بلوغ نهاية الشهر الكريم .

يذكر أن مسجد ابوبكر "، وهو من أقدم مساجد محافظة الإسماعيلية، ومن المساجد التي تقام فيه المناسبات الدينية الرسمية، ويؤدي فيه الصلاة قيادات الإسماعيلية، حيث يقع خلف القرب من مبنى ديوان عام المحافظة.

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