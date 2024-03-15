طرح موديل 2024 من السيارة البيك JMC المجمعة محلياً

أخطرت شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، وكيل سيارات JMC وفوتون في مصر، بأحدث قائمة سعرية لسيارات jmc النصف نقل "وحش الأسفلت" المجمعة محلياً، موديل 2024، وشهدت القائمة الصادرة عن شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، طرح النسخة المجمعة محلياً من السيارة jmc موديل 2024 التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها القائمة الجديدة لأسعار السيارة jmc النصف نقل "وحش الأسفلت" المجمعة محلياً موديل 2024.

أسعار السيارة jmc البيك أب "وحش الأسفلت" موديل 2024

أسعار السيارة البيك أب “وحش الأسفلت” موديل 2024

كانت شركة توزيع وسائل النقل تي في دي TVD، وكيل سيار ات JMC وفوتون في مصر، قد طرحت مؤخراً النسخة المجمعة محليًا بمصانع جي بي أوتو بمدينة السادات، من سيارتها البيك أب "وحش الأسفلت" موديل 2024.

السيارة البيك أب “وحش الأسفلت” موديل 2024

تتوافر السيارة البيك أب “وحش الأسفلت” موديل 2024 بتكنولوجيا يابانية وتعتمد على محرك رباعى الأسطوانات سعة 2.8 لتر (ديزل) يعمل بنظام الحقن المباشر، قادر على استخراج طاقة حصانية تبلغ 77 حصان / 3600 د.د. ، فيما يبلغ أقصى عزم له 172 نيوتن . متر / 2000 د.د. والموصول بصندوق سرعات يدوى خماسى السرعات والذى يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر / 100 كم.

وتأتي السيارة JMC البيك أب موديل 2024 بأبعاد تبلغ 5012 × 1690 × 1645 مم لكل من الطول والعرض والارتفاع على التوالى، بينما تأتى بقاعدة عجلات تبلغ 3025 مم ، فيما يبلغ خلوص السيارة (ارتفاعها عن الأرض) 185 مم.

3 فئات من وحش الأسفلت

الفئة الأولى

تأتي الفئة الأولى من السيارة البيك أب JMC موديل 2024 بزجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية"شاسيه بدون تكييف".

الفئة الثانية

وتقدم الفئة الثانية من السيارة JMC البيك أب موديل 2024 بزجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية.

الفئة الثالثة

وتتوافر الفئة الثالثة من السيارة JMC البيك أب موديل 2024 بزجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية- تكييف.