قابيل وهابيل اخ يقتل شقيقة بسبب الخلافات بالاسكندرية

تجرد اخ من مشاعر الاخوة والانسانية واقدم على قتل شقيقة قبل دقائق من تناول الإفطار ولاذ بالفرار، اثر نشوب خلافات بينهم اسرية اثناء تجهيز والدتهما الافطار ، حدث خلاف حاد بين الشقيقان اشتد النقاش بينهم تطورت المشادة الكلامية الى التعدى بالضرب ، قام احداهما باحضار السكين من المطبخ والتعدى على الاخر عدة طعنات وتركه غارقا فى دمائه وفر هاربا .

كان قد تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بوقوع جريمة قتل بين شقيقين أسفرت عن وفاة أحدهما، وذلك بشارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان بشرق الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل ثان إلى موقع الحادث، وتم التأكد من صحة الواقعة وقيام أخ بقتل أخوه، وأشارت التحريات الأولية التي أجريت بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أن جريمة القتل وقعت قبل الإفطار، وأن سبب وقوع الحادث هو خلافات أسرية بين الطرفين.

جرى ملاحقة المتهم وتم إلقاء القبض عليه، كما نُقل جثمان شقيقه المتوفى للمشرحة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.