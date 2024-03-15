استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.. بكام عيار 24 ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 15 مارس 2024، استقرارا نسبيا، حيث يشهد الذهب تذبذبًا في الأسعار خلال الفترة الحالية ولكن الانخفاض يسيطر عله، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولًا أقل من 3000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2024

سعر الذهب عيار 24

نحو 3371.4 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

2950 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

12 2528.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

نحو 23600 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم، الجمعة 15 مارس 2024، عند 2169 دولارا.