الكونغو.. أول حالات إصابة بفيروس المبوكس

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو، تسجيل أول حالات إصابة بالفيروس في عدة مناطق، في مؤشر على كيفية انتشار المرض في أنحاء أفريقيا منذ تأكيد انتقال المرض لأول مرة في القارة العام الماضي.

الجدري هو فيروس ينشأ في الحيوانات البرية ويقفز أحيانا إلى الناس ، الذين يمكنهم نشره للآخرين، كان الفيروس يعرف سابقا باسم جدري القرود ، لأنه شوهد لأول مرة في القرود البحثية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في نوفمبر تشرين الثاني، إنها أكدت انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي في الكونجو المجاورة للمرة الأولى.

وحذر علماء أفارقة من أن هذا قد يجعل من الصعب احتواء المرض.

ونشرت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو، تقريرها ، وقال التقرير إنه تم إبلاغ الوزارة بنحو 43 حالة، بما في ذلك تسع من أصل 12 إدارة في البلاد، ولم تصدر الحكومة أي تعليق آخر على المنشور، الذي لم يوزع رسميا على وسائل الإعلام، ويبدو أنه كان مخصصا للاستخدام الداخلي.

أصبح الجدري محور اهتمام عالمي خلال تفشي دولي في عام 2022 شهد انتشار المرض إلى أكثر من 100 دولة ، بشكل رئيسي عن طريق الجنس بين الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس.

كان الجدري متوطنا في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا منذ عقود ، لكن معظم الحالات تضمنت عدوى من القوارض ، مما حد من انتشار المرض.

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض حالة طوارئ عالمية وكان هناك أكثر من 90,000 حالة حتى الآن.

وفي الكونغو، حيث تم تأكيد انتقال العدوى جنسيا لأول مرة، تتبع الفيروس أكثر من 12,500 حالة إصابة و580 حالة وفاة، وهو أكبر تفش له على الإطلاق.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي قد يعني انتشار المرض في أجزاء أخرى من القارة.

في أفريقيا ، من المحتمل أن تكون الأرقام أقل من الواقع ، كما يقول الخبراء ، لأن مرافق الاختبار محدودة وقد يتجنب الضحايا التقدم بسبب التحيز والقوانين الصارمة التي تستهدف مجتمعات LGBTQ +.

في حين أن تفشي mpox دفع حملات التطعيم الجماعية في أوروبا وأمريكا الشمالية ، في أفريقيا لا توجد مثل هذه الخطط.