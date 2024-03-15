هل تخدم قرعة دوري أبطال أوروبا برشلونة للوصول إلى نهائي البطولة؟

تعرف فريق برشلونة الإسباني، هوية خصمه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد أجراء قرعة يوم الجمعة المقامة بمدينة نيون السويسرية.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فريق برشلونة في مواجهة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في دور الثمانية.

الحسم على ملعب برشلونة

سيكون لقاء الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" معقل نادي باريس سان جيرمان، في 9 أو 10 إبريل المقبل، بينما ستُقام المباراة الإياب في ملعب "لويس كامبونيس الأولمبي" ببرشلونة، في 16 أو 17 من نفس الشهر.

برشلونة

إذا تمكن برشلونة من تخطي باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، المدرب السابق للفريق، فأنه سيواجه الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويُعد النادي الكتالوني محظوظًا بسبب القرعة التي حصل عليها، خاصة بوجود مباراة الإياب في ربع النهائي ونصف النهائي على ملعبه، مما يعطيه الأفضلية في حال التأهل وخوض مباراة الحسم أيضا في الملعب الخاص به.

برشلونة يتجنب مواجهة العمالقة في طريق النهائي

نجح برشلونة في تجنب مواجهة أبرز الأندية المرشحة للتتويج بلقب البطولة الحالية، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وأرسنال، للوصول إلى المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي".

وفي سحب القرعة، تم وضع فريق مانشستر سيتي الحامل للقب في مواجهة ريال مدريد، حيث سيلتقي الفائز بينهما بالفريق المتأهل من مباراتي بايرن ميونخ وأرسنال في الدور نصف النهائي.

ماذا قدم برشلونة في مواجهاته ضد باريس سان جيرمان؟

باريس سان جيرمان وبرشلونة سيلتقيان للمرة الـ 14 و15 في البطولات الأوروبية، مما يجعل فريق برشلونة هو أكثر الفرق تصادمًا مع النادي الفرنسي في البطولة.

وفي المواجهات المباشرة كانت السيطرة للنادي الكتالوني، حيث فاز الفريق الإسباني في 5مباريات مقابل 4 انتصارات لباريس سان جيرمان و4تعادلات بين الفريقين.

ومع ذلك، تحمل أخر مواجهة بين باريس وبرشلونة ذكرى سيئة، حيث ودع البلوجرانا من دور الـ 16 في موسم 2020-2021 بعد هزيمتهم 1-4 في مباراة الإياب والتعادل 1-1 في ملعبهم.

برشلونة

وما زالت الجماهير الكتالونية تتذكر الريمونتادا التاريخية، التي قام بها برشلونة في موسم 2016-2017، عندما قلب الفريق خسارته 0-4 أمام باريس في مباراة الذهاب، إلى فوز 6-1 في مباراة الإياب على ملعب "كامب نو".

وكانت هذه المباراة تحت إشراف لويس إنريكي، الذي كان يدرب برشلونة في ذلك الوقت.

يٌذكر أن ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، سيكون مضيفًا للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو القادم.