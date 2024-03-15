الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مها أحمد: بطلع على التيك توك بشكل محترم كفنانة وبقواعد المنصة

بوابة الوفد الإلكترونية

علقت الفنانة مها أحمد، على ظهورها على منصة تيك توك قائلة: "الناس فاهمه غلط، وجوزي مجدي كامل لو مش موافق مش هعمل كده لانه راجل اوي وبحترمه، واللايفات التانية اللي مش حلوة مش من مصر لان كل بلد ليها قواعد".


وقالت مها أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "في نجوم بيجلها أدوار من تيك توك وفيه نجوم كوميديا طلعت على تيك توك وعملوا مسابقات ومطرب مشهور جدا وبيطلع يعمل تحديات وبيجيلوا دعم ولو هما مش عايزين او مش قاصدين المكسب منه، ممكن يقفلوا زرار الهدايا من البرنامج.

 

واضافت، والمنصة مش بتكسب إلا مشاهير التيك توك، انما انا لو عايزة اكسب هطلع طول اليوم مش هنام، اللي بيبعت هدايا دول بيدعموا من باب زكاة أو صدقة، لكن أنا بكسب علاقات مش فلوس، المنصة معمولة للمواهب اللي مش عارفين يطلعوا، واحنا بنطلع بشكل حلو كفنانين وبندعم بعض".


برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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