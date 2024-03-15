مها أحمد: غروري في بدايتي خسرني كتير

علقت الفنانة مها أحمد، على غرورها قائلة: "مش عندي غرور لكن بحاول اخليه عندي، يمكن اطلع تريند، غروري في بداية حياتي خلاني ارفض ادوار وخسرني كتير، واي حد لازم في بداياتي معملش كده".

وقالت مها أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عملت بطولة مسلسلين ومسرح وفيلم، فا أنا بطلة من بدايتي مش زي ما الناس بتقول انتي بتطلبي شغل يا كومبارس، مع اني اتشرف بكومبارس لأنه بني آدم".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.