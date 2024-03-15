فيديو| انطلاق الدورات الرمضانية بالقطاع الجنوبى بالإسماعيلية

انطلقت أولى فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بملعب مركز شباب سرابيوم بمركز فايد بالإسماعيلية، التي تنظمها ادارة مركز شباب سرابيوم بالقطاع الجنوبى بمحافظة الإسماعيلية ويتنافس فيها فرق البياع، وهيبة تمثل مراكز فايد والتل والقطاع الجنوبى محافظة الإسماعيلية.

كما أنطلقت امس مباريات الدورة الرمضانية 2024 علي ملاعب التي تقام تحت اسم المرحوم مجدي هيبة وأشراف الدكتور اسامة.

وحضر أمس لفيف من عائلة ابو هيبة وأيضا حضر زوجة المرحوم المستشار مجدي و ابنتة وحفيدتة مليكة التي أطلقت بداية البطولة بركلها ضربة البداية مع فريق مدفعجية محمد كمال، وحضر جمهور غفير للمباراة منذ الدقائق الاولي للمباراةوالتي سبقتها مباراة لبطولة الناشئين.

شهد اليوم الأول للبطولة فوز فريق المدفعجية مقابل لا شيء على حساب فريق نجوم المستقبل، وفوز فريق عياد اسبورت على فريق نجوم العالم بهدفين مقابل لا شيء، وفاز مركز شباب فايد على الظمالطه 4/2لفايد.

وأشار هانى حمادى رئيس مجلس إدارة مركز سرابيوم بمركز فايد أن الدورة مكونة من 35 ينافس على كأس القطاع الجنوبي.

كما تشارك أول مرة فرقة أسماعيلية للصم والبكم مع الاتحاد وفازت فى المبارة الأولى 5/2للصم والبكم، وتحت أشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.