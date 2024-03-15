مسكنات الألم الشائعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد

يمكن أن يكون تناول الكثير من الإيبوبروفين، وهو مسكن للألم يباع بدون وصفة طبية، خطيرا جدا، خاصة بالنسبة للكبد.

حللت دراسة نشرت في مكتبة الصحة الوطنية سمية الإيبوبروفين وأمراض الكبد، وأبلغت الدراسة عن حالة امرأة تبلغ من العمر 59 عاما عولجت بالإيبوبروفين (600 ملغ ثلاث مرات في اليوم) لألم الورك، وبعد خمسة أيام، أصيبت باليرقان والتعب.

وأظهرت النتائج المختبرية زيادة ملحوظة في أمينو ترانسفيراز المصل والبيليروبين في المصل بمقدار 20 ملغم / ديسيلتر (الجدول).

استمرت في الشعور بالسوء، وأصيبت بالاستسقاء والفشل الكلوي، وبعد 10 أسابيع من بداية المرض، خضعت لعملية زرع كبد ناجحة، وتم العثور على نخر تحت الكتلة في الكبد.

تشير الدراسة إلى أن تلف الكبد الواضح سريريا من الإيبوبروفين نادر جدا، ولكن يمكن أن يكون شديدا، وقد تم وصف العديد من حالات الفشل الكبدي الحاد المرتبط بالإيبوبروفين مما يؤدي إلى الوفاة أو الحاجة إلى زرع الكبد.

وكان من المعتاد في هذه الحالة البداية المفاجئة للإصابة في غضون أسبوع بعد بدء تناول الإيبوبروفين.

وكشف المؤلفون أن عدم وجود أسباب أخرى لفشل الكبد الحاد وظهور الإيبوبروفين في غضون بضعة أيام بعد بدء تناول الإيبوبروفين في مريض لا يتناول أي أدوية أخرى، يشير إلى صالح الدواء الذي يسبب الصدمة.

توقف عن تناول الإيبوبروفين وراجع الطبيب على الفور إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية:

غثيان

تَعَب

نقص الطاقة

حِكّة

اصفرار الجلد أو بروتينات العين

ألم في الزاوية اليمنى العليا من البطن

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.