الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفينة تتعرض لهجوم قرب اليمن

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت ‏شركة للأمن البحري، عن تعرض سفينة لهجوم على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

وقالت هيئة العمليات البريطانية، إن سفينة تعرضت لهجوم على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل.. 

على جانب أخر ، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عدة مواقع ومستوطنات للاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف المدنين في غزة ولبنان .

 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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