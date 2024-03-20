سيارة متنقلة لطرح السلع الغذائية المخفضة بالعبور الجديدة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الغذائيه الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وبناء على تعليمات الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بضرورة التنسيق مع وزاره التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير سيارات متنقله لبيع السلع الغذائيه المختلفه بالمدينه وذلك بأسعار مخفضة.

وعلي ذلك قام جهاز مدينة العبور الجديدة اليوم بتوفير سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية الأساسية المختلفة بأسعار مخفضة بمنطقة الياقوت بالحى ال١٤ ، وذلك بأسعار اقل من مثيلاتها فى الاسواق من ٢٥٪؜ إلى ٣٠٪؜



كما تم توفير سياره السلع التموينيه الخاصه بصرف البطاقات التموينيه للساده المواطنين، وشدد رئيس الجهاز بضروره التنسيق مع كافه الجهات الخدميه بشأن توفير تلك السيارات بشكل دورى

وأكد جهاز المدية حرصه الدائم على توفير كافه الاحتياجات الأساسية للساده المواطنين.