إزالة فورية لحالة تعدى على حرم الطريق الزراعي بطوخ

فى إطار توجيهات معالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة التصدي الفورى لكافة صور المخالفات وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون وبتعليمات من اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بالازالة الفورية لكافة صور المخالفات وعدم السماح بارتكاب مخالفات جديدة قام خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة يرافقة الأجهزة المعاونة، بإزالة حالة تعدى على حرم الطريق السريع دائرة الوحدة المحلية ببلتان .

وقد قام أحد المخالفين بالشروع فى عمل معرض سيارات بالمخالفة وعلى الفور تمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك ضمن جهود مجلس مدينة طوخ للتصدى للتعديات على الاراضي الزراعية لليوم الثاني على التوالي.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.