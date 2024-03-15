ريال مدريد يخيب آمال فرنسا قبل دورة الألعاب الأولمبية

أبلغت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العديد من الاتحادات الوطنية أنها تعتزم منع لاعبيها، من المشاركة في بطولة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستُقام في باريس في صيف عام 2024.

وقد أرسل النادي الملكي رسالة إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي، لإبلاغهم بأن النادي لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد.

هل يُحرَم مبابي من أولمبياد 2024؟

وتٌعد تلك الأخبار سيئة بشكل خاص بالنسبة لفرنسا، البلد المضيف التي كانت تأمل في تعزيز صفوفه، بأفضل طريقة ممكنة للفوز بالميدالية الذهبية، ومن بين أولوياته اللاعب الشاب كيليان مبابي، الذي من المحتمل أن ينتقل إلى ريال مدريد.

مبابي

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو المقبل، وقد أبلغ اللاعب إدارة النادي بنيته الانتقال في نهاية الموسم.

وسبق للاعب الفرنسي أن أعلن عن رغبته بالمشاركة في أولمبياد باريس، مستغلًا النظام الأولمبي الذي يسمح بإشراك 3 لاعبين يتجاوزون سن الـ 23 عامًا.

نظرًا لعدم تضمين مسابقة كرة القدم لـ الألعاب الأولمبية في جدول أعمال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن الأندية ليست مطالبة بتحرير لاعبيها.

أولمبياد 2024

وقال مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، سابقًا إن مشاركة كيليان مبابي في أولمبياد باريس "صعبة للغاية"، بسبب مشاركته مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.

يذكر أن كأس أمم أوروبا في ألمانيا ستُقام من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين، بينما ستُجرى أولمبيات فرنسا من 24 يوليو وحتى 10 أغسطس.

هذا يعني أن هناك فقط 10 أيام فقط بين البطولتين، مما يجعل من الصعب على أي لاعب المشاركة في كلتا المسابقتين، خاصة إذا تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية.