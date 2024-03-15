ارتداء الجوارب علامة على الإصابة بالتهاب المفاصل.. طبيب يوضح الأمر

تستخدم كلمة "التهاب المفاصل" كمصطلح لوصف الحالات المرضية العديدة للمفاصل المرتبطة بالألم والالتهاب، وأخبر طبيب العظام البريطاني تيم ألارديس، عن العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل، على وجه الخصوص، هشاشة العظام، وهو البديل الأكثر شيوعا للمرض.

وفقا للخبير، هشاشة العظام هو مرض تنكسي التهابي مصحوب بألم في المفاصل وغالبا ما يؤثر على الركبتين والوركين.

في الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر هشاشة العظام على أي مفصل متحرك في الجسم، من الفك إلى الكتف وأصابع الأطراف.

هشاشة العظام في مفصل الورك، وأشار تيم ألارديس إلى أنه في حالة هشاشة العظام، عادة ما يكون هناك فقدان لأنسجة الغضروف، حيث يبدأ الجسم في بناء أنسجة عظمية إضافية للتعويض وهذا، بدوره، يسبب صلابة وضعف حركة المفاصل.

أوضح الطبيب العظام: كيف يمكن للشخص الذي يرتدي الجوارب أن يتحدث عن وجود هشاشة العظام في مفصل الورك.

قال الخبير إن إحدى العلامات اللافتة للنظر هي أنك تواجه صعوبات في حركات المثنية لوضع الجوارب".

هشاشة العظام في الركبتين قد تكون أعراضه أنه يصبح من الصعب على الشخص ثني ركبته بالكامل.

وأضاف تيم ألارديس أنه بالإضافة إلى التصلب، الذي يؤدي إلى تفاقم الحركة والمرونة، يمكن أن تكون علامة التهاب المفاصل أيضا تورم وتورم المفاصل بسبب تضخمها وآلامها.

وفي معظم الأحيان، يواجه الناس هذه المشكلة في سن الأربعين فأكثر وتتطلب الأعراض الناشئة لالتهاب المفاصل زيارة الطبيب، بالإضافة إلى تصحيح نمط الحياة والتحكم في العديد من العادات.

ومن أجل صحة المفاصل، من المهم أن تكون متحركا، وتناول ما يكفي من العناصر الغذائية الضرورية مع الطعام، وعدم زيادة الوزن.