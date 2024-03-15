أقدمت فتاة على إنهاء حياة زوج والدتها، طعنا بسكين أبيض قبل أذان المغرب بدقائق بسبب خلافات عائلية بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور التخصصى.

قبل أذان المغرب بدقائق.. فتاة تكتب نهاية زوج والدتها لهذا السبب

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور لمحل الواقعة وتم ضبط الفتاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطار من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى جثة شخص لقى مصرعه على يد نجلة زوجته.

وجاء فى الإخطار أن المجنى عليه يدعى محمود.ع، بائع، 45 عامًا مقيم بقرية سبك الضحاك لقى مصرعه على يد إبنة زوجته وتدعي سماح ج، طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الباجور التخصصى، وضبط الفتاة.

وأفاد مصدر أمنى أن أسباب الواقعة حدوث شجار بين المجنى عليه وزوجته نتج عنه إصابات فى يد الزوجة، وطلبت المتهمة بقتل زوج والدتها أن تصطحب والدتها للمستشفى لكنه رفض فقامت بطعنه بواسطة سكين مما أودى بحياته فى الحال.

تم إيداع جثة المجنى عليه بمشرحة مستشفى الباجور لحين مناظرتها من قبل النيابة العامة بمركز الباجور واتخاذ ما يلزم قانونًا.

تشاجرا على الإيراد.. ايقاع متسولتين في قبضة الامن بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث تلا بمحافظة المنوفية،من ضبط اثنتين من المتسولات تشاجرا مع بعضهما بسبب الخلافات على توزيع الإيراد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

بدأت تفاصيل الواقعة باتهام إحدى المتسولات لأخرى بمحاولة خطفها وتم إبلاغ مركز الشرطة، وبإنتقال قوة أمنية تبين أن الإثنتين متسولتان ووقع بينهما خلاف على توزيع الإيراد وجرى ضبطهما.

وتلقى ا مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مأمور مركز تلا، بضبط متسولتان تشاجرا بعد أن وقع بينهما خلاف على توزيع الإيراد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.