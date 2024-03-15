تمكنت وحدة مباحث تلا بمحافظة المنوفية،من ضبط اثنتين من المتسولات تشاجرا مع بعضهما بسبب الخلافات على توزيع الإيراد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

تشاجرا على الإيراد.. ايقاع متسولتين في قبضة الامن بالمنوفية

بدأت تفاصيل الواقعة باتهام إحدى المتسولات لأخرى بمحاولة خطفها وتم إبلاغ مركز الشرطة، وبإنتقال قوة أمنية تبين أن الإثنتين متسولتان ووقع بينهما خلاف على توزيع الإيراد وجرى ضبطهما.

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز تلا، بضبط متسولتان تشاجرا بعد أن وقع بينهما خلاف على توزيع الإيراد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

التحقيق في بلاغ مصطفى كامل ضد أرملة حلمي بكر بتهمة السب والقذف

كما تواصل نيابة الجيزة التحقيق في محضر حرره الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، ضد أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر بقسم شرطة العجوزة، يتهمها بالسب والقذف.

وكان مصطفى كامل تحدث في وقت سابق عن أزمة الموسيقار الراحل حلمي بكر وأسرته، وأشار إلى أنه برغم حبه الشديد لـ حلمي بكر، إلا أنه اختار أن يبعد عن ساحة مشاكله خوفا على سمعته.

وتابع نقيب الموسيقيين: أنا كنت بحبه وهو راجل بيحبني، وقيمة في حياتي أنا شخصيا، لكن في فترة قلت خلاص أنا هبعد عشان عندي بيتي وولادي وسمعتي، وكل الهجوم اللي كنت بتهاجمه كان بسبب حبي لـ حلمي بكر، ولما هشام ابنه كلمني من مصر كنت بقوله من فضلك أنزل لوالدك وإحنا هنقف في ضهرك.

وفي سياق آخر، كلف النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، ضد سماح القرشي أرملة الراحل يتهمهما فيه بالتسبب في وفاته إلى النيابة الاستئناف لمباشرة التحقيق.

كان المستشار مرتضى منصور وكيلًا عن هشام حلمي بكر نجل الموسيقار الراحل قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سماح عبد الرحمن حسن، أرملة والده، وشخص آخر يُدعى علي السعدي، متهما إياهما فيه بالتسبب بوفاة أبيه، وكاشفا تفاصيل التعذيب الذي تعرض له، وقيد البلاغ برقم 16482 لسنة 2024، عرائض المكتب الفني للنائب العام

وطالب مقدم البلاغ بإجراءات جنائية تفضي إلى تحقيق قضائي في سبب الوفاة، لأن الشواهد تؤكد أن الراحل حلمي بكر لم يمت بشكل طبيعي وإنما وفاته جنائية.