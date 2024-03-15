تواصل نيابة الجيزة التحقيق في محضر حرره الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، ضد أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر بقسم شرطة العجوزة، يتهمها بالسب والقذف.

التحقيق في بلاغ مصطفى كامل ضد أرملة حلمي بكر بتهمة السب والقذف

وكان مصطفى كامل تحدث في وقت سابق عن أزمة الموسيقار الراحل حلمي بكر وأسرته، وأشار إلى أنه برغم حبه الشديد لـ حلمي بكر، إلا أنه اختار أن يبعد عن ساحة مشاكله خوفا على سمعته.

وتابع نقيب الموسيقيين: أنا كنت بحبه وهو راجل بيحبني، وقيمة في حياتي أنا شخصيا، لكن في فترة قلت خلاص أنا هبعد عشان عندي بيتي وولادي وسمعتي، وكل الهجوم اللي كنت بتهاجمه كان بسبب حبي لـ حلمي بكر، ولما هشام ابنه كلمني من مصر كنت بقوله من فضلك أنزل لوالدك وإحنا هنقف في ضهرك.

إحالة بلاغ نجل الموسيقار حلمي بكر للتحقيق

وفي سياق آخر، كلف النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، ضد سماح القرشي أرملة الراحل يتهمهما فيه بالتسبب في وفاته إلى النيابة الاستئناف لمباشرة التحقيق.

كان المستشار مرتضى منصور وكيلًا عن هشام حلمي بكر نجل الموسيقار الراحل قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سماح عبد الرحمن حسن، أرملة والده، وشخص آخر يُدعى علي السعدي، متهما إياهما فيه بالتسبب بوفاة أبيه، وكاشفا تفاصيل التعذيب الذي تعرض له، وقيد البلاغ برقم 16482 لسنة 2024، عرائض المكتب الفني للنائب العام

وطالب مقدم البلاغ بإجراءات جنائية تفضي إلى تحقيق قضائي في سبب الوفاة، لأن الشواهد تؤكد أن الراحل حلمي بكر لم يمت بشكل طبيعي وإنما وفاته جنائية.

سائق توك توك يدهس طفلة أثناء هروبه من الشرطة بالطالبية

كما تواصل نيابة الجيزة ، التحقيق مع سائق توك توك المتهم بدهس طفلة أثناء هروبه من الشرطة لعدم حمله ترخيص بشارع ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفلة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء خروج سائق توك توك للشارع الرئيسي بترسا ورؤيته لرجال الشرطة حاول الهرب، وخلال ذلك دهس طفلة تدعي "أسنات" 6 سنوات، وتم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة، من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود مصابه بشارع ترسا بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء خروج سائق توك توك للشارع الرئيسي بترسا ورؤيته لرجال الشرطة حاول الهرب، وخلال ذلك دهس طفلة تدعي "أسنات" 6 سنوات، وتم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم والمركبة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات