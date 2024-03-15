الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدا.. بدء موسم توريد محصول البنجر في المنيا

مصانع سكر أبوقرقاص
مصانع سكر أبوقرقاص

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" جنوب المحافظة ، أن غدا السبت ،  16 مارس 2024 ، بدء موسم استلام محصول البنجر ، أول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية ، وذلك لكافة وسائل النقل سواء، (لوارى – جرارات زراعية).

 

وناشدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا، المزارعين والإصلاح الزراعي ، والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم2024م، التوجه إلى مهندسي المناطق ، لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر ، كما تأمل إدارة الشركة ، التعاون الدائم في توريد محصول بنجر السكر.

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