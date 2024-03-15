غدا.. بدء موسم توريد محصول البنجر في المنيا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" جنوب المحافظة ، أن غدا السبت ، 16 مارس 2024 ، بدء موسم استلام محصول البنجر ، أول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية ، وذلك لكافة وسائل النقل سواء، (لوارى – جرارات زراعية).

وناشدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا، المزارعين والإصلاح الزراعي ، والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم2024م، التوجه إلى مهندسي المناطق ، لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر ، كما تأمل إدارة الشركة ، التعاون الدائم في توريد محصول بنجر السكر.