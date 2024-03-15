الولايات المتحدة الأمريكية تبحث الفرص الاقتصادية للشركات مع دول آسيا الوسطى

بحثت حكومات الولايات المتحدة وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان مع ممثلي القطاع الخاص في منتدى "B5+1" الافتتاحي في كازاخستان، الفرص الاقتصادية للشركات في تلك الدول.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه خلال المنتدى، انخرط المشاركون في سلسلة من المناقشات المتعلقة بالفرص الاقتصادية للشركات في آسيا الوسطى والولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقدموا الحضور، توصيات ذات أولوية لتحسين بيئة تشغيل الأعمال في آسيا الوسطى وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والأسواق التنافسية والاستثمار الأجنبي في المنطقة.



النمو الاقتصادي المستدام

وبدعم من وزارة الخارجية الأمريكية، سيواصل مركز "المؤسسات الدولية الخاصة" قيادة أنشطة مجموعة B5+1 سعيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل في آسيا الوسطى.



وتعد مجموعة B5+1 هي النظير الذي يقوده القطاع الخاص لمجموعة 5+1 ــ المنصة الدبلوماسية بين حكومات آسيا الوسطى الخمس بالإضافة إلى الولايات المتحدة.



وتعمل منصة B5+1 على تسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى.