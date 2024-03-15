أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق التي تخوض مواجهة نظيره أوساسونا، المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني



وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالى:

حراسة المرمى: لونين، كيبا وفران.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، وأردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو وإبراهيم دياز.

وبات فريق ريال مدريد قريبا من حسم لقب الدوري الإسباني الموسم الحالي 2023-2024 بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة، إذ يتصدر الملكي جدول ترتيب الليجا بفارق 7 نقاط عن جيرونا أقربب منافسيه و8 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي.