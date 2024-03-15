تواصل نيابة الجيزة ، التحقيق مع سائق توك توك المتهم بدهس طفلة أثناء هروبه من الشرطة لعدم حمله ترخيص بشارع ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفلة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

سائق توك توك يدهس طفلة أثناء هروبه من الشرطة بالطالبية

وكشفت التحقيقات أنه أثناء خروج سائق توك توك للشارع الرئيسي بترسا ورؤيته لرجال الشرطة حاول الهرب، وخلال ذلك دهس طفلة تدعي "أسنات" 6 سنوات، وتم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة، من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود مصابه بشارع ترسا بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء خروج سائق توك توك للشارع الرئيسي بترسا ورؤيته لرجال الشرطة حاول الهرب، وخلال ذلك دهس طفلة تدعي "أسنات" 6 سنوات، وتم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم والمركبة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

كواليس اطلاق النيران علي عامل وحارس عقار بسبب خلافات ماليةمع صاحب شركة أدوية بالجيزة

كما شهدت منطقة الطالبية بالجيزة حادثا بشعا بإطلاق صاحب شركة أدوية أعيرة نارية على عامل وحارس عقار بسبب خلافات مالية.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

وكشف المصابون في التحقيقات قيام صاحب شركة أدوية بالتسبب في إصابتهما بإطلاق أعيرة نارية عليهما بسبب خلافات مالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب شركة أدوية متهم بإطلاق أعيرة نارية على عامل وحارس عقار بسبب خلافات مالية بمنطقة الطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.