Xiaomi قد تطلق جهازًا لوحيًا بحجم 8 بوصات

عادت شركة Xiaomi إلى سوق الأجهزة اللوحية مع إطلاق سلسلة Xiaomi Pad 5. منذ ذلك الحين، أصدرت الشركة عدة نماذج وتتميز جميعها بشاشات كبيرة الحجم.

يبلغ قياس الشاشات الموجودة على هذه الأجهزة 11 بوصة على الأقل، باستثناء Redmi Pad بلوحة أصغر قليلاً مقاس 10.65 بوصة. يوجد أيضًا نموذج بشاشة ضخمة مقاس 14 بوصة (Xiaomi Pad 6 Max 14).

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من عودتها إلى فئة الأجهزة اللوحية، قد تقوم الشركة الآن أخيرًا بإطلاق جهاز لوحي بشاشة صغيرة.

في الآونة الأخيرة، ألمح العديد من المديرين التنفيذيين لشركة Xiaomi إلى إطلاق جهاز لوحي بحجم 8 بوصة على Weibo. هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن مثل هذا المنتج من الشركة.

لذلك من المرجح أن يكون الجهاز في مرحلة التطوير إذا كان موجودًا بالفعل. يجب أن يظهر في قاعدة بيانات HyperOS عندما تصبح إصدارات البرامج الثابتة جاهزة.

وبمجرد أن ترى شركة Xiaomi أنها جاهزة للسوق، يجب أن يحصل المنتج على شهادة من الهيئات التنظيمية. وذلك عندما يمكننا معرفة المزيد عن هذا الجهاز اللوحي.

في الوقت الحالي، كل ما يمكننا قوله هو أن شركة Xiaomi تفكر فقط في إطلاق جهاز لوحي صغير. كل ما يمكننا فعله هو انتظار تنفيذ الخطة.

ولمن لا يعلم، فإن جميع أجهزة Xiaomi اللوحية السابقة كانت تحتوي على شاشة مقاس 8 بوصات، باستثناء Mi Pad 4 Plus. لذا فإن الجهاز اللوحي ذو الشاشة الصغيرة لن يكون منتجًا جديدًا تمامًا من Xiaomi.

لقد كان مقاس 8 بوصات يعتبر ذات يوم حجمًا قياسيًا للأجهزة اللوحية ذات الحواف الضخمة. ولكن الآن، مع الحد الأدنى من الحواف، تندرج هذه الأجهزة اللوحية ضمن فئة صغيرة أو صغيرة. لا يزال جهاز Apple iPad mini هو الجهاز اللوحي الأفضل والوحيد ذو الشاشة الصغيرة المتوفر عالميًا.