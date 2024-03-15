بالصور.. 14 ميدالية حصيلة منتخب مصر للمصارعة في ثاني ايام بطولة أفريقيا بالإسكندرية

حقق منتخب مصر للمصارعة 14 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الأول ببطولة أفريقيا والمقامة حاليا على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

وحصد منتخب مصر للمصارعة الحرة 10 ميداليات متنوعة بواقع 5 ذهبيات وفضيتين و 3 برونزيات.

حقق الميدالية الذهبية كل من: فارس احمد عباس في منافسات وزن 45 كجم، و محمد السيد في منافسات وزن 60 كجم، ويحي حسن عبد الستار في منافسات وزن 71 كجم، و محمود محمد في منافسات وزن 92 كجم ويوسف محمد في منافسات وزن 110 كجم.

وحقق الميدالية الفضية كل من: زياد حجاج محمد في منافسات وزن 48 كجم، و اياد عماد الدين في منافسات وزت 55 كجم، بينما حقق الميدالية البرونزية كل من: محمد مسعد في منافسات وزن 51 كجم، و كمال عمرو عبده في منافسات وزن 65 كجم، و حمزه محمد في منافسات وزن 80 كجم.

وحقق منتخب المصارعة النسائية 4 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وبرونزية واحدة.

حقق الذهبية كل من: رحمة شحاته في منافسات وزن 46 كجم، ومنار سعيد محمد في منافسات وزن 53 كجم، ورحمة مجدي في منافسات وزن 69كج، وحققت الميدالية البرونزية، حنين احمد في منافسات وزن 61 كجم.

وكان منتخب مصر قد حصد خلال منافسات اليوم الأول ببطولة أفريقيا للناشئين أمس 15 ميدالية متنوعة في منافسات المصارعة الرومانية والنسائية.

IMG-20240315-WA0016

IMG-20240315-WA0015

IMG-20240315-WA0013