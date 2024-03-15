الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أبطال مسلسل بيت الرفاعي يواصلون تصوير العمل

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير أحداث مسلسله بيت الرفاعي، والذي يُعرض حاليًا في الموسم الدرامي الرمضاني، والذي يجسد فيه كرارة شخصية ياسين طبيب العظام الذي يتم اتهامه في مقتل والده، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى.

استكمل المُخرج أحمد نادر جلال، تصوير حاليًا في مصنع الشوربجي في منطقة إمبابة بالجيزة، وذلك منذ يومين، ومن المقرر أن ينتهي التصوير هناك غدًا.

مسلسل بيت الرفاعي

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024، على قناة "on" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، ومنصة "watch it" الإلكترونية، وتدور أحداثه على مدار 30 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، وعايدة رياض، صفاء الطوخي، وملك قورة.

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