مسلسل محارب الحلقة 5|صراعات جعلت حسن الرداد متهم فى قضية رأي عام

ترقب من الجمهور لعرض أحداث مسلسل محارب الحلقة 5، حول ما سيحدث في الحلقة الجديدة، بعد أن انتهت الحلقة 4 على أحداث مثيرة بعد تلفيق حسام الذي يمثل دوره الفنان أحمد زاهر، قضية لمحارب الذي يمثل دوره الفنان حسن الرداد، بدهس شاب بسيارته الأجرة، وتحولت إلى قضية رأي عام، حتى يجبره عن التنازل عن قضية قتل والدته مقابل التنازل عن قضية دهس شاب بسيارته.

مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 5، من المتوقع أن يشهد رد فعل محارب، وماذا سيفعل بعد هروبه من السجن وضرب حسين في المستشفى بعد مساومته له.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 5

ويعرض مسلسل محارب الحلقة الخامسة على قناة cbc في تمام الساعة 9 مساء، ويكون موعد الإعادة الأولى في الفجر الساعة 5:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرا.

أحداث مسلسل محارب

مسلسل محارب تدور أحداثه حول شاب أتى من الصعيد إلى القاهرة لتنقلب حياته رأسا على عقب، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومحمود الليثي.