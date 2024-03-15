انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية "بطولة شيخ النواب" بالأقصر

شهد الملعب الخماسي بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود جنوبي الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية " بطولة شيخ النواب" والتي تنظمها مؤسسة علي العديسي للتنمية والتدريب.

انطلقت المباراة الافتتاحية بين فريقي أرمنت الحيط الفائز بالنسخة السابقة للبطولة، وفريق البغدادي؛ وذلك ضمن خطة المؤسسة؛ للمساهمة في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم، والسلوك المستقيم وصقل الطاقات والمواهب.

وتكرم المؤسسة في ختام جولات الدورة، الفريق الفائز، كما يتم تكريم الفرق المشاركة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع.

يشار إلى أن محافظة الأقصر تشهد ايضا انطلاق الدورات الرمضانية بكل مدينة ومركز، والتي تنطلق فعالياتها مع أول أيام الشهر المبارك، وتستمر حتى نهايته؛ ليتم تتويج الفريق الفائز في نهاية الفعاليات.

