خريطة ليفربول للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي

أجريت مراسم قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي، اليوم، والتى أسفرت عن مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وأتالانتا الإيطالي.



طريق ليفربول إلى نهائي الدوري الأوروبي

الفائز من (ليفربول الإنجليزي × أتالانتا الإيطالي) أمام الفائز من (بنفيكا البرتغالي × مارسيليا الفرنسي)

الفائز من (ميلان الإيطالي × روما الإيطالي) أمام الفائز من (باير ليفركوزن الألماني × وست هام الإنجليزي).



وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه سبارتا براج التشيكي بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أنفيلد، ليتأهل الريدز إلى ربع النهائي.



موعد مباراة ليفربول وأتالانتا في ربع النهائي

ستقام مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 11 إبريل بملعب آنفيلد، بينما ستقام بمباراة العودة يوم 18 إبريل في الإيطالي.



منافس ليفربول في نصف نهائي الدوري الأوروبي

حال تأهله ليفربول إلي دور النصف نهائي وتخطي عقبة أتالانتا، سيواجه الفائز من مباراة بنفيكا البرتغالي و أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.



وستلعب مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم 2 مايو ،بينما ستقام بمباراة العودة يوم 9 مايو 2024.

وأخيرا ستلعب مباراة نهائي الدوري الأوروبي يوم 22 مايو في مدينة دبلن الأيرلندية، علي أرضية ملعب دوبلين أرينا