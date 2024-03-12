وزير داخلية تونس يبحث مع أمين مجلس "الداخلية العرب" سبل تطوير العمل الأمني

بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن على كومان، اليوم /الثلاثاء/، سبل تطوير العمل الأمني العربي المشترك.

وذكر بيان للداخلية التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال الفقي، في مقر الوزارة، للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية، حيث سلمه درع المجلس.. مشيرا إلى أن الجانبين أكدا أهمية التعاون القائم بين وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة للمجلس.

ومن جهته، ثمن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية التونسية والإمكانيات التي سخرتها خلال انعقاد الدورة الـ41 للمجلس بتونس يوم 26 فبراير الماضي، مما ترك انطباعا إيجابيا لدى كافة المشاركين فيها.