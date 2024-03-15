الضحية كان يعمل للإنفاق على إخوته.. شهود عيان في جريمة قاتل طفله ببورسعيد

كشف جيران قاتل طفله داخل منزل الأسرة بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، أن الأب القاتل كان دائمًا يتعدى بالضرب بوحشية على ابنه البالغ من العمر 16 عامًا.

المجنى عليه كان يعمل للإنفاق على أخواته..شهود عيان في جريمة قاتل طفله ببورسعيد

وتم القبض على الأب المتهم بقتل طفله بمنطقة الأمل الجديد في حي الضواحي، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة طفل يدعى يوسف تامر شلبي، 16 عامًا، مشنوقًا داخل منزله.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الأب قام بقتل ابنه خنقًا بعد خلاف نشب بينهما، حيث قام الأب بضرب ابنه بعنف ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة.

وأثارت هذه الجريمة البشعة غضب واستنكار أهالي مدينة بورسعيد، الذين طالبوا بإنزال أقصى عقوبة على الأب القاتل.

وأفاد عدد من جيران الأسرة أن والدة الأطفال الستة قد تركتهم منذ عدة سنوات بسبب المعاملة السيئة من والدهم الذي كان دائم التعدي بالضرب على أطفاله.

وأشار الجيران إلى أن الأب القاتل سبق له التعدي على طفله المجني عليه، وسحله بشكل وحشي على الأرض.

وأكد عدد من جيران الأسرة أن الطفل المجني عليه هو من كان ينفق على والده وإخوته من خلال عمله في جمع الخردة.

جدير بالذكر أن جثة الطفل تم نقلها بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام فتاة لـ سائق ميكروباص بالتحرش بها بالدقهلية

كما امرت نيابة دكرنس في محافظة الدقهلية ، حبس سائق سيارة ميكروباص أجرة، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة التحرش بفتاة ونجحت في التقاط فيديو مصور للواقعة ،وبمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

وكانت حررت فتاة محضرا ضد سائق سيارة أجرة ميكروباص اتهمته فيه بالتحرش بمركز شرطة دكرنس محافظة الدقهلية، موضحة أنها تمكنت التقاط فيديو مصور للواقعة وبمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

وكان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس ، من "ملك.ح.ع.ع"، وهي فتاه تبلغ من العمر 23 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب ومقيمة في بندر دكرنس.

وأكدت الفتاة أنها كانت تستقل السيارة رقم "د ط ج 8529 أجرة ميكروباص"، وكانت يقودها السيد "م.ا.ا"، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو سائق ومقيم في قرية دموه التابعة لدائرة المركز.

وأثناء توجههم من موقف سيارات "المنصورة- دكرنس" إلى محل إقامتها، قام السائق بالتحرش بها، لذلك قامت بتصوير مقطع فيديو للواقعة وقدمته لمحضر الشرطة.

وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم السائق والسيارة، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.