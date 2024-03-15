قررت نيابة دكرنس في محافظة الدقهلية ، حبس سائق سيارة ميكروباص أجرة، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة التحرش بفتاة ونجحت في التقاط فيديو مصور للواقعة ،وبمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام فتاة لـ سائق ميكروباص بالتحرش بها بالدقهلية

وكانت حررت فتاة محضرا ضد سائق سيارة أجرة ميكروباص اتهمته فيه بالتحرش بمركز شرطة دكرنس محافظة الدقهلية، موضحة أنها تمكنت التقاط فيديو مصور للواقعة وبمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

وكان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من "ملك.ح.ع.ع"، وهي فتاه تبلغ من العمر 23 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب ومقيمة في بندر دكرنس.

وأكدت الفتاة أنها كانت تستقل السيارة رقم "د ط ج 8529 أجرة ميكروباص"، وكانت يقودها السيد "م.ا.ا"، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو سائق ومقيم في قرية دموه التابعة لدائرة المركز.

وأثناء توجههم من موقف سيارات "المنصورة- دكرنس" إلى محل إقامتها، قام السائق بالتحرش بها، لذلك قامت بتصوير مقطع فيديو للواقعة وقدمته لمحضر الشرطة.

وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم السائق والسيارة، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مصرع شخص مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار بالدقهلية

كما لقي شخص مجهول الهوية مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أثناء مروره على مزلقان "برقين – السنبلاوين" فى محافظة الدقهلية وتوالت النيابة العامة التحقيق .

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بمصرع شخص دهسا تحت عجلات قطار أثناء مروره على مزلقان برقين – السنبلاوين.

وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شخص أسفل عجلات القطار المار ببرقين- السنبلاوين وبالفحص تبين أن الشخص المتوفى مجهول الهوية ولا توجد معه أى أوراق تدل على هويته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى.