الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع شخص مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي  شخص مجهول الهوية مصرعه  دهسا أسفل عجلات قطار أثناء مروره على مزلقان "برقين – السنبلاوين" فى محافظة الدقهلية وتوالت النيابة العامة التحقيق . 

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية،  إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بمصرع شخص دهسا تحت عجلات قطار أثناء مروره على مزلقان برقين – السنبلاوين.

مصرع شخص مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار بالدقهلية 

وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شخص أسفل عجلات القطار المار ببرقين- السنبلاوين وبالفحص تبين أن الشخص المتوفى مجهول الهوية ولا توجد معه أى أوراق تدل على هويته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى. 

شاب هتك عرض خطيبته بالخليفة

كما كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة بـ القاهرة، مفاجأة في واقعة  قفز فتاة قاصر من شقة خطيبها خوفًا من التعدي عليها جنسيا داخل الشقة في منطقة الخليفة.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن المتهم شاب يبلغ من العمر 27 سنة مقيم في منطقة الخليفة، ارتبط عاطفيا بالمجني عليها منذ فترة، وتقدم لخطبتها وبالفعل خطبها وهي في سن 16 من العمر.

واتفقت أسرة الشاب والفتاة على زواجهما فور إتمام الفتاة لـ السن القانوني وهو 18 سنة، وكانت تزور الفتاة أسرة خطيبها بشكل طبيعي دون حدوث أي مشكلة أو خلاف.

وتبين من التحريات أن المتهم استدرج خطيبته يوم الأربعاء الماضي إلى مسكنه في منطقة الخليفة، واستغل غياب أسرته عن الشقة، وفور وصولها حاول التعدي عليها جنسًيا وهتك عرضها، لكن الفتاة قاومت وحاولت أن تستنجد بسكان العقار فلم يستمع لها أحدا، فلم تجد سبيلا سوى إلقاء نفسها من شرفة الشقة، وبالفعل قفزت وأصيبت بإصابات بالغة.

وتم نقل الفتاة إلى المستشفى وتبين أنها أصيبت بــ كسر في الحوض، ونزيف داخلي، وتم التعامل مع إصابتها، ومحاولة إسعافها وتقديم العلاج اللازم لها.

وألقت الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة الخليفة القبض على المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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