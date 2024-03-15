محرز يقود الهجوم.. تشكيل أهلي جدة الرسمي لمباراة النصر في الدوري السعودي

يلتقي فريق النصر مع نظيره اهلي جدة بعد قليل، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي لمواجهة النصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – روجو إيبانيز – ميريح ديميرال – على مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – على الأسمري – ألان سانت ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان



ويدير اللقاء، بين النصر ضد نظيره الأهلي، في كلاسيكو دوري روشن السعودي والمقرر إقامته اليوم الجمعة طاقم حكام أرجنتيني، بقيادة فاكوندو تيلو.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني "53 نقطة".



موعد مباراة الاهلى و النصر

ويتقابل الأهلي والنصر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و النصر

ويتم نقل مباراة العالمي ضد الراقي عبر قنوات SSC، وبالتحديد قناة SSC1، بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.