الفتاة قفزت من شرفة المنزل.. تفاصيل جديدة في واقعة تعد شاب على خطيبته بالخليفة

كشفت تحريات ادارة مباحث بقسم شرطة الخليفة بـ القاهرة، في واقعة قفز فتاة قاصر من شقة خطيبها خوفًا من التعدي عليها جنسيا داخل الشقة في منطقة الخليفة.

الفتاة قفزت من شرفة المنزل ..تفاصيل جديدة في واقعة تعد شاب علي خطيبته بالخليفة

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن المتهم شاب يبلغ من العمر 27 سنة مقيم في منطقة الخليفة، ارتبط عاطفيا بالمجني عليها منذ فترة، وتقدم لخطبتها وبالفعل خطبها وهي في سن 16 من العمر.

واتفقت أسرة الشاب والفتاة على زواجهما فور إتمام الفتاة لـ السن القانوني وهو 18 سنة، وكانت تزور الفتاة أسرة خطيبها بشكل طبيعي دون حدوث أي مشكلة أو خلاف.

وتبين من التحريات أن المتهم استدرج خطيبته يوم الأربعاء الماضي إلى مسكنه في منطقة الخليفة، واستغل غياب أسرته عن الشقة، وفور وصولها حاول التعدي عليها جنسًيا وهتك عرضها، لكن الفتاة قاومت وحاولت أن تستنجد بسكان العقار فلم يستمع لها أحدا، فلم تجد سبيلا سوى إلقاء نفسها من شرفة الشقة، وبالفعل قفزت وأصيبت بإصابات بالغة.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى وتبين أنها أصيبت بــ كسر في الحوض، ونزيف داخلي، وتم التعامل مع إصابتها، ومحاولة إسعافها وتقديم العلاج اللازم لها.

وألقت الأجهزة الأمنية بـ قسم شرطة الخليفة القبض على المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

كما أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس التيك توكر جوليا الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليها، بسبب مقاطع الفيديو الخادشة التي تبثها عبر صفحتها الشخصية.

وبدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي بعد القبض عليها في إحدى مناطق الجيزة، بسبب نشر فيديوهات منافية للآداب العامة تتنافى مع أخلاقيات المجتمع وآدابه العامة وتقاليده.

وأقرت المتهمة، جوليا وهبي، بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغرٍ، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح، وأنها جاءت إلى مصر منذ فترة ليست طويلة، وأنها تقيم في إحدى مناطق الجيزة

القبض على التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي

وضبط رجال مباحث الآداب، التيك توكر الشهيرة على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد فيديوهات لها، تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وحرزت أجهزة الأمن هاتف محمول التيك توكر الشهيرة بـ جوليا وهبي، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.