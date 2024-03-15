النفط يتجه لإنهاء الأسبوع محققا مكاسب بنسبة 4%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو 4% هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع، والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأميركية.

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى نحو 54 سنتا، أو بنسبة 0.62%، ليصل إلى مستوى سعر 84.63 دولار للبرميل، بعدما تجاوزت 85 دولارا للبرميل أمس الخميس لأول مرة منذ نوفمبر.

وهبط أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل إلى نحو 51 سنتا، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.63%، ليصل إلى مستوي 80.50 دولار.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وتتوقع عجزا طفيفا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء "أوبك+" خفض الإنتاج.

أسعار النفط في الأسواق

أسعار النفط

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت أيضا بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.

وعلى جانب الطلب، ثبت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، إذ واصلت السلطات إعطاء الأولوية لاستقرار العملة وسط حالة من الضبابية بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع لأسعار الفائدة.