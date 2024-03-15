الأحد.. محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، الأحد، جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته.

وكشف أمر إحالة المتهمين سيدة.س، ومنة الله.و، وعمر.ع، ومحمد.ع، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأول والثاني، قتلتا المجني عليه حاتم.م، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع باقي المتهمين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فمكثت الأولى بالخارج وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمّت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه وكممتا فاه بأدوات جهزتاها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وخنقتاه مستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.