أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس التيك توكر جوليا الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليها، بسبب مقاطع الفيديو الخادشة التي تبثها عبر صفحتها الشخصية.

حبس التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

وبدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي بعد القبض عليها في إحدى مناطق الجيزة، بسبب نشر فيديوهات منافية للآداب العامة تتنافى مع أخلاقيات المجتمع وآدابه العامة وتقاليده.

وأقرت المتهمة، جوليا وهبي، بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغرٍ، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح، وأنها جاءت إلى مصر منذ فترة ليست طويلة، وأنها تقيم في إحدى مناطق الجيزة

القبض على التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي

وضبط رجال مباحث الآداب، التيك توكر الشهيرة على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد فيديوهات لها، تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وحرزت أجهزة الأمن هاتف محمول التيك توكر الشهيرة بـ جوليا وهبي، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

خشية اغتصاب خطيبها لها ..الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة قفزت من أعلى عقار بالخليفة

كما امرت نيابة الخليفة والمقطم، بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة قفزت من أعلى عقار بالخليفة خشية اغتصاب خطيبها لها مما تسبب لها في نزيف داخلي وكسور، وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من أحد المستشفيات بوصول فتاة عشرينية مصابة بنزيف داخلي بالبطن وكسر بالحوض وحالتها حرجة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الفتاة المصابة ترتدى كامل ملابسها ومصابة بكسور ونزيف داخلي.

وتوصلت التحريات، إلى أن الفتاة ذهبت لزيارة منزل خطيبها وتصادف تواجده بمفرده وحاول التعدي عليها جنسيا لكنها فرت منه ووجدت الباب مغلقا من الداخل فألقت بنفسها من الشرفة.

وأضافت التحريات أن المجني عليها أصيبت بإصابات حرجة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وألقى القبض على المتهم وجار مناقشته، فيما يقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان والجيران وأسرة المجنى عليها للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .