"قرية الدير".. قلعة أنتاج الفراولة وبورصة تحديد أسعاره في مصر

قرية الدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية هى بمثابة قلعة انتاج الفراولة في مصر وبورصة تحديد الاسعار لذلك المحصول الأقتصادى، على الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية يقع المدخل المؤدى إلى تلك القرية التى خلت من العاطلين فالجميع فيها يعمل أما في زراعة الفراولة أو حصادها أو تجميعها وتقميعها ووضعها في أقفاص بلاستيكية أو كراتين للتصدير إلى دول الخليج واوربا.

بمجرد الاقتراب من القرية تسم رائحة الفراولة وتسمع عبارات " الفراولة قرب اشتري مني قرب .. يافراولة هيصدروكي» علي انغام الأغنية الشهيرة للريس متقال والتى تتغني بها سيدات القرية العاملات في جمع المحصول أو وكالات ومحلات البيع حيث تشتهر بها هذه القرية منذ سنوات كثيرة بدء من اربعنيات القرن الماضي عندما جري زراعة هذا المحصول بها للمرة الأولي علي يد المهندس احمد حسن فج النور أحد وزراء وأبناء القليوبية الذي كان السبب في دخول زراعة الفراولة في مصر عندما جاء بها من الخارج خلال دراسته باوروبا ومن وقتها الفراولة محصول استراتيجي في قرية الدير الأكثر إنتاجا بها في القليوبية .

فخلال موسم حصاد المحصول يستقبل العاملون والعاملات يومهم خلال موسم الحصاد بالأغاني والزغاريد والعمل وسط أجواء احتفالية لحمع محصول الفراولة والذي يطلق عليه أهالي عرب الغديري «الذهب الاحمر» حيث تتحول القرية في خلال موسم جمع الفراولة الي خلايا نحل في المزارع المنتشرة حيث يعد الموسم فتحة خير علي الأهالي واصحاب المزارع والفلاحين فالكل صغير وكبير يعمل في جمع وزراعة المحصول.

يقول ياسر خليل تاجر ومزارع للفراولة أن محصول الفراولة هو باب رزق لكل الأهالي ويعمل فيها الكبير والصغير في الجمع والفرز والزراعة والتصدير لتوفير دخل للجميع .

مشيرا إلى أن 90% من أراضي القرية منزرعة بالفراولة.

وأضاف أن زراعة الفراولة تنطلق في شهر سبتمبر وتستمر حتي شهر يوليو حيث تتمتع الفراولة المصرية بسمعة طيبة خارجيا وتصدر لروسيا وامريكا وأوروبا والخليج وتمتاز بتصدير النسبة الأكبر منها للسوق الخارجية كما أنها تغطي السوق المحلي أيضا.

واضاف حسنى الكردى تاجر فراولة ومزارع أن موسم الفراولة هذا العام مبشر ويصل سعر الكيلو ١٥ جنيه في السوق المحلي هو سعر عادل بجانب الأرباح من التصدير حيث تتسابق شركات التصدير علي شراء المحصول ومتابعة العمل بالمزارع للحصول علي منتج صالح للتصدير وخاصة وان الفراولة المصرية لها سمعة عالمية حيث يقوم مهندسو الجودة بمتابعة التعبئة بالمزرعة حيث يتم وضع الفراولة الصالحة للتصدير في عبوات بلاستيكية ورصها في كراتين مخصصة لها لنقلها لمحطات التصدير.

مشيرا أن الجمع للمحصول ينطلق في السادسة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهرا ويحتاج الفدان 1000 عامل خلال الموسم للحصاد والعناية بالمحصول .

وقال المهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن مساحة المحصول علي مستوي المحافظة 6500 فدان وهى محصول تصديري في المقام الأول وتولي مديرية الزراعة اهتماما خاصا بهذا المحصول حيث تقدم المديرية التوعية اللازمة والمتابعة للمزارعين للوصول إلي محصول أمن وخاصة في تطبيق التعقيم الأمن للمحصول وهو طريقة جديدة لضمان محصول أمن ووفير.

حصاد الفراولة

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