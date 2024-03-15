بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في الليلة السادسة من رمضان

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، في الليلة السادسة من شهر مضان المبارك.

وأعطى الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس المسؤول عن الشؤون العقائدية في المسجدين المعظمين موافقته على جدولة صلاة التهجد (التراويح) في المسجد الحرام لعام 1445هـ في مكة المكرمة، كما أقر كذلك بجدول صلاة التراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، واشتمل الجدول على مجموعة من أبرز علماء المملكة العربية السعودية، حيث تم توزيعهم على مدى ليالي وأيام الشهر الفضيل وفقاً للترتيب الذي تم إعداده.

جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام 1445

تم توزيع المهام بين العلماء وكبار الشيوخ لقيادة المصلين والتناوب في التسليمات الأولى والثانية من صلاة التراويح، وحُدِّد الشيخ الدكتور عبد الله الجهني لقيادة المصلين في التسليمات الأولى في ليلة السابع والعشرين من رمضان، بينما يتولى فضيلة الشيخ بندر بليلة قيادة المصلين في التسليمات الثانية, وبالنسبة لصلاة الوتر، يقود الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس المصلين في التسليمات النهائية لمجموعة من الشيوخ وهم:

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

الشيخ ماهر المعيقلي.

فضيلة الشيخ بندر بليلة.

الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني.

الشيخ بدر التركي.

فضيلة الشيخ الدكتور الوليد الشمسان.

فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.

جدول أئمة الحرم المدني 1445

يتم توزيع كبار الشيوخ لمهام أداء الصلوات بين شيوخ الحرم من خلال صلاة التراويح والتهجد فيما بين اثنين أو ثلاثة من إمام المسجد النبوي، وذلك تبعًا للجدول الذي يتضمن أسماء أئمة الحرم المدني خلال رمضان لعام 2024-1445هـ، حيث يتضمن قائمة من الأئمة البارزين:

الشيخ الدكتور علي الحذيفي.

الشيخ أ.د محمد برهجي.

الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم.

الشيخ أحمد بن طالب بن حميد.

الشيخ الدكتور صلاح البدير.

الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي.

الشيخ الدكتور عبد الله البعيجان.

الشيخ الدكتور خالد المهنا.

الشيخ الدكتور عبد الله القرعاوى.

جدول صلاة التراويح بالمسجد النبوي 2024

أقر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، المسؤول عن الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين أيضاً برنامج صلاة التراويح والتهجد في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وقد شمل البرنامج مشاركة مختارة من علماء الدين المرموقين في المملكة العربية السعودية، حيث تم توزيعهم بشكل مدروس على فترة أيام وليالي الشهر الفضيل وفقاً للخطة الموضوعة:

فضيلة الشيخ علي الحذيفي.

فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم.

الشيخ صلاح البدير.

الشيخ عبد الله البعيجان.

الشيخ أحمد بن طالب بن حميد.

شاهد البث المباشر..